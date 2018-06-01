Луценко объяснил, зачем нужна была инсценировка убийства Бабченко

Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Следствие получило важные доказательства связей подозреваемого Бориса Германа с российскими спецслужбами, сказал генпрокурор

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Имитация убийства журналиста Аркадия Бабченко дала возможность правоохранителям получить список из 47 потенциальных жертв и обеспечить их безопасность. Об этом, объясняя необходимость инсценировки преступления, на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что имитация убийства предусмотрена ст. 271 УПК и использовалась, по информации Луценко, более 30 раз за последние 2,5 года.

Также генпрокурор сообщил, что "после заказа убийства Бабченко организатор Г. (Борис Герман, - ред.) предложил исполнителю Ц. (Алексей Цымбалюк, который действовал в сотрудничестве с СБУ, - ред.) убить еще 2 человек". При этом "организатор" отметил, что существует целый список из более чем 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы, рассказал Луценко.

По его словам, задержание Германа до убийства не устранило бы угрозу для людей из списка. "Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - написал генпрокурор.

Кроме того, по словам Луценко, в результате спецоперации следствие получило список из 47 человек, которые могли стать жертвами террористов. Преимущественно, это известные украинские и российские журналисты, отметил Луценко.

По его словам, сейчас люди из списка уведомлены об опасности. Организуется их защита.

"Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже", - написал Луценко.

Как позже генпрокурор сообщил в эфире Радио НВ, список из 47 лиц правоохранители получили не от Германа, а от "третьих лиц" из его окружения в ходе следственных действий.

Отметим, что ранее речь шла о списке из 30 человек.

Сегодня Лученко и глава СБУ Василий Грицак проинформировали послов стран Большой семерки, стран ЕС, Норвегии, Австралии и представителей Совета Европы о спецоперации.

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