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05.09.2018, 12:20

Луценко позвал журналистку "Схем" на приватную встречу: отказала

Луценко позвал журналистку "Схем" на приватную встречу: отказала - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Вместо кулуарной встречи Наталья Седлецкая позвала генпрокурора на Радио Свобода - дать в прямом эфире комментарий по резонансному делу

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Генпрокурор Юрий Луценко на 15:30 сегодняшнего дня предложил встречу тет-а-тет главреду "Схем" Наталье Седлецкой. Ранее суд разрешил следствию доступ к данным ее мобильного телефона за последние 1,5 года, что вызвало скандал и обвинения в наступлении власти на свободу слова. Об предложении главы ГПУ рассказала у себя в Facebook сама журналистка.

"Вчера около полуночи мне позвонила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. Сообщила, что генпрокурор приглашает меня сегодня на закрытую встречу. Без камеры. На 15:30. Цель - якобы чтобы объяснить, зачем ГПУ пошла на такой шаг - снять информацию с моего телефона за полтора года", - пишет она.

По словам Седлецкой, Сарган заверила ее, что прокуратуру не интересует переписка журналистки, а "только передвижения и местонахождение телефона".

"Не извиниться. Не признать, что это излишество, которое отменят. Что это самоуправство следователя, которого накажут. А объяснить, что иначе как изучить мои маршруты за 17 месяцев, они собрать доказательства об одном дне не могли", - уточнила она.

Журналистка заявила, что не готова встречаться с Луценко за закрытыми дверями, и пригласила его в редакцию Радио Свобода на то же время.

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Руководитель программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая и ряд других журналистов проходит как свидетель по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником. Дело открыто из-за появления в сети разговора кого-то с голосом Сытника, кто раскрывает детали прослушки по делу экс-прокурора АТО Константина Кулика.

В декабре 2017-го ее вызывали в ГПУ на допрос. Она сослалась на закон, который запрещает допрашивать журналистов как свидетелей о данных, которые содержат конфиденциальную информацию.

27 августа 2018 года Печерский райсуд разрешил ГПУ доступ к информации с телефона Седлецкой. Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова.

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Теги: гпу, юрий луценко, прослушка, мобильный телефон, Наталья Седлецкая
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