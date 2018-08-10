Луценко пригрозил судье ответственностью за закрытие дела Кернеса

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Генпрокурор заявил, что судья не имел права идти в совещательную комнату без присутствия прокуроров

Реклама

Реклама

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал генпрокурор.

Он считает, что дело Кернеса должно быть возвращено на рассмотрение "для принятия объективного приговора".

В комментариях Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

В рапорте прокурора, который опубликовал Луценко, говорится, что есть основания для открытия против него уголовного производства.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения. Кернес заявил, что ожидал оправдательного приговора, поэтому его защита намерена подать апелляцию.

В Генпрокуратуре это решение суда назвали незаконным.