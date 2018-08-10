Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 20:17

Луценко пригрозил судье ответственностью за закрытие дела Кернеса

Луценко пригрозил судье ответственностью за закрытие дела Кернеса - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор заявил, что судья не имел права идти в совещательную комнату без присутствия прокуроров

Реклама
Реклама

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал генпрокурор.

Он считает, что дело Кернеса должно быть возвращено на рассмотрение "для принятия объективного приговора".

В комментариях Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

В рапорте прокурора, который опубликовал Луценко, говорится, что есть основания для открытия против него уголовного производства.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения. Кернес заявил, что ожидал оправдательного приговора, поэтому его защита намерена подать апелляцию.

В Генпрокуратуре это решение суда назвали незаконным.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: прокурор, юрий луценко, судья, закрытие, геннадий кернес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу
Происшествия Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу
Донецкому прокурору, сотрудничавшему с "ДНР", объявили подозрение
Происшествия Донецкому прокурору, сотрудничавшему с "ДНР", объявили подозрение
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 