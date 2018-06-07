Луценко сообщил, откуда могли передать список "47"

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Генпрокурор отметил, что список был передан не из Украины для дискредитации следствия

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Опубликованный в СМИ список "47" мог быть передан журналистам из России. Об этом сообщил в интервью журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Следствие не исключает, что список был передан не из Украины для дискредитации следствия", - сказал он.

Также, по словам генпрокурора, рассматривается версия утечки информации из украинских источников.

Ранее Луценко заявил, что имитация убийства Бабченко дала возможность правоохранителям получить список из 47 потенциальных жертв и обеспечить их безопасность.

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29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики.