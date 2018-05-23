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23.05.2018, 19:10

Луценко в ООН: В Украине в 2017 году наказали 1700 коррупционеров

Луценко в ООН: В Украине в 2017 году наказали 1700 коррупционеров - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За полтора года было сорвано 13,5 тысяч коррупционных сделок

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В 2017 году в Украине к уголовной ответственности привлекли 1700 коррупционеров. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на дебатах в Генассамблее ООН по случаю 15-й годовщины принятия Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, передает в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В числе конкретных достижений Украины в борьбе с коррупцией Луценко назвал конфискацию активов государственной мафии Януковича. Генпрокурор отметил, что в 2017 году создание новых антикоррупционных механизмов позволило прекратить 10 тысяч взяток и осудить 1700 коррупционеров.

На странице Луценко в Facebook говорится о том, что за полтора года было сорвано 13,5 тысяч коррупционных сделок.

2 мая сообщалось, что в трети среди 127 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции, рассмотрение по существу до сих пор не началось. В 48 процессах пока не прошло даже подготовительного заседания - некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора.

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Теги: юрий луценко, коррупция
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