Макрон - Путину: Срочно нужно гуманитарное решение по Сенцову

Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова/Facebook)

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Президент Франции Эмманюэль Макрон обеспокоен состоянием здоровья украинского режиссера Сенцова

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Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал российскому президенту Владимиру Путину свои опасения по поводу состояния украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Reuters.

Макрон считает, что важно, чтобы Россия срочно нашла гуманитарное решение ситуации.

Как сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, сегодня у Сенцова в колонии был многочасовой консилиум с приглашением врачей из больницы в Лабытнанги.

1 июля участники акции в поддержку незаконно удерживаемых в РФ украинцев передали в посольство Франции обращение к Макрону с призывом направить в Кремль прошения о помиловании Олега Сенцова и других узников.

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Олег Сенцов сегодня голодает 89-й день. 13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.