Макрона и Меркель призвали лично просить о помиловании Сенцова

Фото: LIGA.net

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Участники акции в поддержку узников Кремля передали обращения в посольства Франции и Германии в Киеве

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Участники акции в поддержку незаконно удерживаемых в РФ украинцев передали в посольства Франции и Германии обращения с призывом направить в Кремль прошения о помиловании Олега Сенцова и других узников от имени ледеров стран. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что в посольство организаторы митинга передали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.

После этого они направились к посольству Германии, где передали такое же обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Отмечается, что возле дипучреждений акция прошла мирно. После этого участники шествия вернулись на Майдан Независимости.

Ранее LIGA.net сообщала, что сегодня, 1 июля, на Майдане прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных территориях.

Участники акции намеры были пройти маршем к посольствам Франции и Германии, а также к офису ООН в Киеве.