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01.06.2018, 02:29

Мать Кольченко заявила, что его заставляют принять гражданство РФ

Мать Кольченко заявила, что его заставляют принять гражданство РФ - Фото
Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

Лариса Кольченко рассказала, что в российской колонии шантажируют крымчанина и склоняют "подписать паспорт"

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Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять гражданство РФ и шантажируют родителями, которые остались в оккупированном Крыму. Об этом заявила его мать Лариса Кольченко, передает Радио Свобода.

Мать украинца сообщила, что каждый такой развовор с ним оккупанты в колонии начинают со пропаганды о том, "как плохо в Украине и как хорошо в России", а после переходят на откровенный шантаж.

"Рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство. А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала Лариса Кольченко.

Он уверенна, что они рассчитывают на то, что, когда Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить друга-узника РФ Олега Сенцова.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.  

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Теги: российское гражданство, Крым, гражданство, оккупация крыма, политзаключенный, александр кольченко, мать кольченко
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