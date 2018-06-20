Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку

Нури Примов (фото - скриншот видео)

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Раиме Примова требует, чтобы ее сына внесли в списки обмена

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Мать крымского политзаключенного Нури Примова, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", Раиме Примова объявила голодовку. Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность.

Женщина сообщила, что написала заявление в управление ФСБ в оккупированном Россией Крыму с требованием, чтобы ее сына внесли в списки обмена. В ФСБ ей ответили, что ответ на ее обращение поступит в течении месяца.

Сообщается, что Раиме Примова - инвалид второй группы. У нее отсутствует одна почка, диагностировано серьезное заболевание печени. Для нее голодание представляет большой риск для жизни и здоровья. Но она надеется таким образом спасти сына.

Нури Примов - житель Севастополя, который в январе 2015 года был арестован и обвинен в организации деятельности ячейки Хизб ут-Тахрир, безосновательно признанной в России террористической организацией. 7 сентября 2016 года оккупанты приговорили его к пяти годам колонии общего режима.

20 июня сообщалось, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд готов подать прошение о помиловании Сенцова.