Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына: текст письма

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Мать украинского режиссера в своем письме президенту РФ подчеркнула, что Олег Сенцов никого не убивал

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Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Текст документа предоставила сестра Сенцова Наталья Каплан. Ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев. По словам Каплан, пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.

Полный текст обращения Людмилы Сенцовой:

"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 года рождения, осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.

Все матери любят своих детей, хотят для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома".

13 июля в 19:00 на Майдане столицы пройдет акция #FreeSentsov, которая будет приурочена ко дню рождения украинского режиссера, а также в поддержку других украинских политзаключенных.

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Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.