Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.07.2018, 10:22

Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына: текст письма

Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына: текст письма - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Мать украинского режиссера в своем письме президенту РФ подчеркнула, что Олег Сенцов никого не убивал

Реклама
Реклама

Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Текст документа предоставила сестра Сенцова Наталья Каплан. Ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев. По словам Каплан, пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.

Полный текст обращения Людмилы Сенцовой:

"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 года рождения, осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.

Все матери любят своих детей, хотят для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома".

13 июля в 19:00 на Майдане столицы пройдет акция  #FreeSentsov, которая будет приурочена ко дню рождения украинского режиссера, а также в поддержку других украинских политзаключенных.

Читайте также: Уникальные кадры: первое за два года видео Сенцова в колонии

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 13.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, Олег Сенцов, мать Сенцова, письмо о помиловании
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
#FreeSentsov: в Украине пройдет акция ко дню рождения режиссера
Политика #FreeSentsov: в Украине пройдет акция ко дню рождения режиссера
Балуха держат в камере СИЗО с более чем 10 заключенными - Чийгоз
Политика Балуха держат в камере СИЗО с более чем 10 заключенными - Чийгоз
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 