Матиос: У экс-торнадовцев найдены планы "массовых бесчинств"

Анатолий Матиос Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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"Бечинства" должны были совершаться якобы в угоду определенным политическим силам

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в ходе обысков в камере Лукьяновского СИЗО, в которой содержались бывшие бойцы Торнадо, найдены записи планов организации "массовых бесчинств". Об этом Матиос сказал в эфире Радио НВ.

Кроме алкоголя, мобильных телефонов и взрывчатых веществ, по словам прокурора, в камере экс-торнадовцев были найдены "бухгалтерия и записи в виде планирования, организации и управления массовыми бесчинствами не только в зоне нахождения осужденных торнадовцев, но и за пределами помещения, то есть в Киеве, а также на территории Украины".

Матиос говорит, что в этих планах была расписана роль каждого предполагаемого участника беспорядков, которые должны совершаться якобы в угоду определенным политическим силам.

"Кроме этого, бухгалтерский журнал расходов этих осужденных удивил цинизмом: прогулка по коридору, вызов для утоления никчемных и нелюдских плотских утех, и все это было оцифровано и написано, кому было передано", - сказал Матиос.

Подробности о найденном во время обыска главный военный прокурор пообещал обнародовать на следующей неделе.

9 августа 2018 года в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы расформированной роты МВД Торнадо, которые получили различные сроки за противоправные действия в Донбассе. Они угрожали физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. В СИЗО вызвали подкрепление, бунт подавили.

Маслак рассказал, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском. По его словам, у них нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топор и топливо. Против двух сотрудников СИЗО, которые якобы помогали "торнадовцам" в подготовке бунта, открыли уголовное дело.

В ГПУ сообщили, что в камере экс-бойцов нашли ножи, биты, алкоголь и флаг с нацистской символикой.