Матиоса обвинили в недопуске подчиненных к конкурсу в ГБР

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Главный военный прокурор требовал от подчиненных увольнения в случае их участия в конкурсе, утверждает секретарь конкурсной комиссии Александр Леменов

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос препятствовал подаче документов сотрудниками военной прокуратуры для участия в конкурсе на должности в одном из подразделений Госбюро расследований. Об этом заявил секретарь конкурсной комиссии по отбору сотрудников ГБР, представитель общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает корреспондент LIGA.net.

"Условие (Матиосом) ставилось следующее: либо вы увольняетесь и подаетесь, либо работаете в военной прокуратуре", - сказал он.

Леменов также отметил, что главный военный прокурор – инициатор создания Государственного бюро юстиции. Секретарь конкурсной комиссии напомнил, что Матиос претендовал на должность главы ГБР, но во время финального голосования набрал только два из девяти голосов. "Видимо, поэтому он хочет создать еще один дополнительный орган досудебного расследования", - считает Леменов.

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Сегодня, 25 мая, стартовало конкурсное тестирование претендентов на должности в Госбюро расследований. Всего на 701 должность в новом ведомстве подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям.