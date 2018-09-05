Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 16:11

Медики не выявили у Вышинского проблем со здоровьем - прокуратура

Медики не выявили у Вышинского проблем со здоровьем - прокуратура - Фото
Вышинский

При этом адвокат заявил, что суд перенесли на 7 сентября

обновлено
Реклама
Реклама

Медики не выявили у подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского проблем со здоровьем, которые не позволяли бы ему участвовать в судебном заседании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь крымской прокуратуры Татьяна Тихончик.

"Подозреваемому измерили давление, сделали кардиограмму… После этого его должны были доставить в суд, где должно продолжиться заседание", - сказала Тихончик.

По ее словам, никаких серьезных проблем со здоровьем у Вышинского не обнаружено.

Касательно информации, озвученной адвокатом Вышинского, о том, что он якобы неделю назад перенес инфаркт, Тихончик сказала, что подозреваемый с запросом на предоставление медпомощи не обращался.

При этом адвокат подозреваемого Андрей Доманский сообщил Hromadske, что в 15:00 Вышинского доставили из больницы обратно в суд.

"В больнице ему сделали только кардиограмму. Судья предоставил время до 7 сентября, чтобы следствие провело полное обследование нашего подзащитного и предоставило ему медицинскую помощь", - сказал Доманский.

Таким образом, по словам адвоката, решение о продлении меры защиты Вышинскому не приняли.

Ранее Херсонский городской суд перенес рассмотрение дела Вышинского из-за состояния его здоровья. Подозреваемого госпитализировали из зала суда.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: здоровье, заседание, инфаркт, кирилл вышинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Вышинского из зала суда забрала скорая помощь
Происшествия Вышинского из зала суда забрала скорая помощь
Социологи назвали самую счастливую и несчастную нации ЕС - опрос
Мир Социологи назвали самую счастливую и несчастную нации ЕС - опрос
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 