Медики не выявили у Вышинского проблем со здоровьем - прокуратура

Вышинский

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При этом адвокат заявил, что суд перенесли на 7 сентября

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Медики не выявили у подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского проблем со здоровьем, которые не позволяли бы ему участвовать в судебном заседании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь крымской прокуратуры Татьяна Тихончик.

"Подозреваемому измерили давление, сделали кардиограмму… После этого его должны были доставить в суд, где должно продолжиться заседание", - сказала Тихончик.

По ее словам, никаких серьезных проблем со здоровьем у Вышинского не обнаружено.

Касательно информации, озвученной адвокатом Вышинского, о том, что он якобы неделю назад перенес инфаркт, Тихончик сказала, что подозреваемый с запросом на предоставление медпомощи не обращался.

При этом адвокат подозреваемого Андрей Доманский сообщил Hromadske, что в 15:00 Вышинского доставили из больницы обратно в суд.

"В больнице ему сделали только кардиограмму. Судья предоставил время до 7 сентября, чтобы следствие провело полное обследование нашего подзащитного и предоставило ему медицинскую помощь", - сказал Доманский.

Таким образом, по словам адвоката, решение о продлении меры защиты Вышинскому не приняли.

Ранее Херсонский городской суд перенес рассмотрение дела Вышинского из-за состояния его здоровья. Подозреваемого госпитализировали из зала суда.