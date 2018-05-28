Между ЕС и США нет разногласий по оружию для Украины - Волкер

Курт Волкер

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Логично, что Украина должна защищать себя от агрессии РФ, а другие - помогать ей в этом, заявил спецпредставитель Госдепа

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В Евросоюзе нет "какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите". Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает Крым.Реалии.

Вопрос о якобы разногласии между ЕС и США задал один из журналистов во время встречи Волкера с представителями СМИ в Лондоне.

Он напомнил, что провел "много консультаций по всей Европе" - в частности с Францией и Германией как лидерами в нормандском процессе, с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая Британию, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО.

Волкер отметил, что Великобритания, Канада, Польша, Литва - члены ЕС - также поставляют летальное оружие Украине.

"Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны солдаты защищают свою территорию... и их убивают по несколько человек каждую неделю. И это...когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим - помочь ей", - подчеркнул он.

Во время беседы с журналистами Волкер также напомнил, что ситуация в Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну", и ответственность за это лежит на России.