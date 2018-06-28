Меньше 40% депутатов в июне приходили на все заседания Рады - КИУ

Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

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Регулярно приходили на заседания 164 депутата из 423, а девять парламентариев в июне вообще не появлялись в Раде

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В июне на всех заседаниях Верховной Рады были только 38% народных депутатов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Из 423 депутатов на всех 12 заседаниях были 164 парламентария. При этом девять депутатов не пришли ни разу. По неизвестным причинам, заседания пропустили Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатьков и Наталья Кацер-Бучковская.

Не приходили в парламент депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Надежда Савченко находится под стражей и Вячеслав Константиновский не ходил на заседания, потому что написал заявление о сложении своих полномочий.

За заседания не приходили в среднем 35% депутатов "Воли народа", 34% - "Возрождения", 32% - "Оппозиционного блока", 23% - "Самопомощи", по 18% - "Батькивщины" и БПП, 16% - "Народного фронта" и 12% - "Радикальной партии Олега Ляшко".

По информации КИУ, в июне 12 народных депутатов не проголосовали в Верховной Раде ни разу за месяц, а 79 депутатов проигнорировали 90% голосований.