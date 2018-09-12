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12.09.2018, 07:14

Меркель уже стала экспертом по Украине - спикер правительства ФРГ

Меркель уже стала экспертом по Украине - спикер правительства ФРГ - Фото
Штеффен Зайберт и Ангела Меркель (фото — Getty Images)

По словам Штеффена Зайберта, Германия и впредь будет оставаться надежным партнером Украины на пути реформирования, развития и стабилизации страны

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Украина для Германии - важный партнер, которого немецкие власти будут продолжать поддерживать на пути к стабилизации и реформированию. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Укрфинформ.

По его словам, "нет, наверное, ни одного правительства, ни одной страны за пределами ЕС, с которым Германия работала бы так интенсивно, как с Украиной".

За последние годы канцлер Ангела Меркель, сказал глава отдела прессы и информации правительства Германии, уже стала экспертом по Украине, и то же самое справедливо для всех глав МИД ФРГ последних лет.

"Федеральному правительству известно, как люди по всей Украине, но в первую очередь в Донецке и Луганске, хотят мира, для достижения которого единственной предпосылкой остаются минские договоренности", - подчеркнул Зайберт, не скрывая, что мира они "пока не принесли". Вместе с тем, эти договоренности "не дали войне распространиться на другие регионы".

Зайберт заверил, что Меркель, глава МИД ФРГ Хайко Маас и советники "продолжают работать каждую неделю по много часов" в нормандском формате.

Спикер Меркель выразил "большое уважение" тому, что Украина с войной на востоке находит силы проводить реформы, бороться с коррупцией и идти навстречу Европе.

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Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что между президентом Петром Порошенко и канцлером "сложился чрезвычайно высокий уровень личного доверия", "очень прочный личный контакт", и что никакой лидер другой страны не общается с канцлером по телефону чаще.

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Теги: Германия, ангела меркель, поддержка, помощь, штеффен зайберт
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