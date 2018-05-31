"Мешают москвичам": в России запретили акцию по Сенцову

Акция в поддержку Олега Сенцова в Одесса (фото - mayak.org.ua)

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Организаторы акции в поддержку объявившего голодовку украинского политзаключенного заявили, что "все равно" проведут ее в российской столице

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Власти Москвы не разрешили провести акцию в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который голодает в знак протеста уже больше двух недель. Об этом у себя в Facebook сообщила организатор неудавшейся акции писательница Алиса Ганиева.

Митинг был запланирован на 2 июня как часть глобальной акции #SaveOlegSentsov.

По мнению властей, ее участники "будут мешать москвичам и нарушать их права". По словам Ганиевой, никакой альтернативы им в префектуре Центрального административного округа Москвы не предложили.

Инициатор заявила, что "акцию все равно проведем в рамках закона".

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25 августа 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать его Украине, считая режиссера своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: он требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в РФ и Крыму. Узник заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

