Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 12:56

Декларации-2018. Местная власть: топ-10 богатейших чиновников

Декларации-2018. Местная власть: топ-10 богатейших чиновников - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В тройку состоятельных представителей местной власти вошли глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и мэр Киева Виталий Кличко

Реклама
Реклама

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко возглавил рейтинг состоятельных представителей местной власти в Украине за 2017 год.  

Данные взяты из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации - 2018: все деньги чиновников в графиках".

Савченко и члены его семьи задекларировали почти 657 млн грн, его денежные поступления за 2017 год составили около 5 млн грн, они владеют 5 га земли и 186 кв м недвижимости.

На втором месте рейтинга находится депутат Харьковского горсовета Александр Давтян. Движимое имущество - 600 млн грн, доходы – 2,2 млн грн, в собственности семьи - недвижимостью площадью 2 тыс кв м и 1 га земли.

Третье место рейтинга замыкает мэр Киева Виталий Кличко, который задекларировал движимое имущество на сумму почти 303 млн грн. Он и члены его семьи получили 5 млн грн дохода, земли в их собственности нет.

660

У Кличко также задекларирована 1 тыс кв м недвижимости.

Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):

Депутат Киевского горсовета Константин Яловый – 295

Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе – 279

Депутат Житомирского областного совета Анжелика Лабунская - 242

Зам мэра Киевской горадминистрации Дмитрйи Давтян – 207

Депутат Харьковского областного совета Игорь Арих - 158

Зам мэра Николаева Александр Садыков – 152

Зам главы Харьковского областного совета Владимир Скоробогач – 120

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов, согласно его декларации за 2017 год, возглавляет рейтинг богатейших парламентариев по объему движимого имущества в его владении, а также членов его семьи.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 01.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Савченко Александр, виталий кличко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Суд отказался вернуть нардепу Розенблату залог в 7 млн грн
Политика Суд отказался вернуть нардепу Розенблату залог в 7 млн грн
Подозреваемый во взятке киевский судья вышел из СИЗО под залог
Политика Подозреваемый во взятке киевский судья вышел из СИЗО под залог
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 