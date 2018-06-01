Декларации-2018. Местная власть: топ-10 богатейших чиновников

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В тройку состоятельных представителей местной власти вошли глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и мэр Киева Виталий Кличко

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Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко возглавил рейтинг состоятельных представителей местной власти в Украине за 2017 год.

Данные взяты из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации - 2018: все деньги чиновников в графиках".

Савченко и члены его семьи задекларировали почти 657 млн грн, его денежные поступления за 2017 год составили около 5 млн грн, они владеют 5 га земли и 186 кв м недвижимости.

На втором месте рейтинга находится депутат Харьковского горсовета Александр Давтян. Движимое имущество - 600 млн грн, доходы – 2,2 млн грн, в собственности семьи - недвижимостью площадью 2 тыс кв м и 1 га земли.

Третье место рейтинга замыкает мэр Киева Виталий Кличко, который задекларировал движимое имущество на сумму почти 303 млн грн. Он и члены его семьи получили 5 млн грн дохода, земли в их собственности нет.

У Кличко также задекларирована 1 тыс кв м недвижимости.

Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):

Депутат Киевского горсовета Константин Яловый – 295

Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе – 279

Депутат Житомирского областного совета Анжелика Лабунская - 242

Зам мэра Киевской горадминистрации Дмитрйи Давтян – 207

Депутат Харьковского областного совета Игорь Арих - 158

Зам мэра Николаева Александр Садыков – 152

Зам главы Харьковского областного совета Владимир Скоробогач – 120

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов, согласно его декларации за 2017 год, возглавляет рейтинг богатейших парламентариев по объему движимого имущества в его владении, а также членов его семьи.