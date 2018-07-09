Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 13:37

МИД - осуждающим Виду: "Слава Украине" - это как "vive la Francе"

МИД - осуждающим Виду: "Слава Украине" - это как "vive la Francе" - Фото
Домагой Вида (фото - instagram.com/domagojvida.official)

После победы над сборной России хорватский футболист произнес на камеру "Слава Украине!", чем навлек на себя некоторые "возмущенные" комментарии

Реклама
Реклама

Украинское посольство в Британии отреагировало на публикации в некоторых местных таблоидах из-за инцидента с хорватским футболистом Домагоем Видой, который после победы его сборной в четвертьфинале ЧМ-2018 в РФ на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Дипломаты разьяснили журналистам в Лондоне смысл этого лозунга.

"Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что "Слава Украине" означает "слава Украине": это патриотическое выражение вроде "viva la France", "да здравствует королева", "пусть Польша будет Польшей". Вы тех, кто произносит эти фразы, тоже назовете националистами и подвергнете их обструкции?" – пишут дипломаты в Twitter.

Читайте также: Вида о видео "Слава Украине": Это благодарность украинцам

The Sun написала, что поступок Виды "вызвал возмущение" в России, а также реакцию FIFA. Журналисты пишут, что "Слава Украине" - это якобы лозунг ВСУ и "приверженцев национализма в знак протеста против территориальных претензий России к Украине". Independent назвал это "популистской фразой".

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 09.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, британия, хорватия, чм-2018, Домагой Вида, лозунг, the sun, independent
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сегодня состоится саммит Украина-ЕС
Политика Сегодня состоится саммит Украина-ЕС
Порошенко о Волыни: "Будущее не должно зависеть от прошлого"
Политика Порошенко о Волыни: "Будущее не должно зависеть от прошлого"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 