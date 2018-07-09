МИД - осуждающим Виду: "Слава Украине" - это как "vive la Francе"

Домагой Вида (фото - instagram.com/domagojvida.official)

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После победы над сборной России хорватский футболист произнес на камеру "Слава Украине!", чем навлек на себя некоторые "возмущенные" комментарии

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Украинское посольство в Британии отреагировало на публикации в некоторых местных таблоидах из-за инцидента с хорватским футболистом Домагоем Видой, который после победы его сборной в четвертьфинале ЧМ-2018 в РФ на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Дипломаты разьяснили журналистам в Лондоне смысл этого лозунга.

"Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что "Слава Украине" означает "слава Украине": это патриотическое выражение вроде "viva la France", "да здравствует королева", "пусть Польша будет Польшей". Вы тех, кто произносит эти фразы, тоже назовете националистами и подвергнете их обструкции?" – пишут дипломаты в Twitter.

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The Sun написала, что поступок Виды "вызвал возмущение" в России, а также реакцию FIFA. Журналисты пишут, что "Слава Украине" - это якобы лозунг ВСУ и "приверженцев национализма в знак протеста против территориальных претензий России к Украине". Independent назвал это "популистской фразой".