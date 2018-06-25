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25.06.2018, 16:46

МИД: Борьба с дискриминацией ромов – важное задание для Украины

МИД: Борьба с дискриминацией ромов – важное задание для Украины - Фото
iStock-508549288

Там отметили, что привлечение к ответственности напавших на табор во Львове является важной частью международно-правовых обязательств Украины

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В МИД Украины считают, что к преступлениям на почве ненависти против представителей ромской национальности привела их дискриминация в украинском обществе, преодоление которой - чрезвычайно важное и неотложное задание для украинского государства. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Последние сообщения о дерзком ночном нападении на поселение ромов во Львовской области вызвали ужас и возмущение", - сказано в заявлении.

В МИД назвали нападение преступлением на почве ненависти и отметили, что это не первый подобный случай в Украине.

Там считают, что последнее нападение должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства. В МИД говорят, что заседание должно пройти при участии представителей правоохранительных органов.

В министерстве отметили, что привлечение к ответственности напавших на табор является важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам.

В МИД считают, что антиромские настроения усиливаются по всей Европе. Украинские дипломаты ссылаются на данные правозащитников, согласно которым ромы в Европе "страдают от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права".

"Украина сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, но преодоление дискриминации ромов, устранение первопричин такой дискриминации и, как следствие, насилия по признаку национальной принадлежности, является чрезвычайно важным и неотложным заданием для украинского государства", - заявили в МИД.

Около полуночи 23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.

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Теги: МИД, нападение, ромы, табор, дискриминация
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