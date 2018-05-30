Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.05.2018, 06:00

МИД: Давление заставит РФ согласиться на миротворцев в Донбассе

МИД: Давление заставит РФ согласиться на миротворцев в Донбассе - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

Глава МИД Украины считает, что международное давление заставить Россию согласиться на выдвигаемые требования размещения миротворцев

Реклама
Реклама

Кремль изменит свою позицию по миротворческим силам ООН в Донбассе под давлением международной общественности. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Совбеза ООН, передает Радио Свобода.

Климкин убежден, что под давлением Россия пойдет на те условия, которые устраивают Украину, США и другие страны. И если речь идет не только на политическом и экономическом весе, но и моральном. 

Сейчас у Киева единое с США и европейскими странами видение "дорожной карты" и формата миротворческой миссии.

Читайте также: Порошенко пояснил "моральное право" Украины на миротворцев ООН

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 29.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, павел климкин, миротворцы, отдых
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США в ОБСЕ назвали условие окончания войны в Донбассе
Политика США в ОБСЕ назвали условие окончания войны в Донбассе
Страны G7 поддержали Киев по миротворцам в Донбассе - МИД
Политика Страны G7 поддержали Киев по миротворцам в Донбассе - МИД
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 