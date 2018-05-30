МИД: Давление заставит РФ согласиться на миротворцев в Донбассе

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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Глава МИД Украины считает, что международное давление заставить Россию согласиться на выдвигаемые требования размещения миротворцев

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Кремль изменит свою позицию по миротворческим силам ООН в Донбассе под давлением международной общественности. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Совбеза ООН, передает Радио Свобода.

Климкин убежден, что под давлением Россия пойдет на те условия, которые устраивают Украину, США и другие страны. И если речь идет не только на политическом и экономическом весе, но и моральном.

Сейчас у Киева единое с США и европейскими странами видение "дорожной карты" и формата миротворческой миссии.

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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.