МИД о позициях Украины и РФ по миротворцам: В разных вселенных

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Москва предлагает "тотально фейковую" миссию миротворцев с "фейковой защитой" наблюдателей ОБСЕ, отметил глава МИД Павел Климкин

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Впервые развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе было обсуждено в нормандском формате, однако позиции Украины и России в этом вопросе "пока еще находятся в разных вселенных". Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил на брифинге по итогам переговоров в Берлине, передает Укринформ.

По словам министра, Москва предлагает "тотально фейковую" миссию с "фейковой защитой" СММ ОБСЕ. Как отметил Климкин, позиция РФ в этом вопросе "еще хуже", чем казалось сначала: сейчас Кремль настаивает на том, чтобы миротворцы только сопровождали наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории.

Украина же, по словам главы МИД, считает, что это должна быть "реальная миссия с реальным мандатом" для всего Донбасса, которая будет влиять на ситуацию и постепенно перебирать контроль над всеми ОРДЛО.

Также Климкин заявил, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "не было ответа" на вопрос, почему подконтрольные Кремлю боевики не открывают пункт пропуска возле Золотого Луганской области. "Мы знаем почему – потому что там находятся российские войска и спрятана военная техника", - добавил глава МИД.

В мае 2018 года Климкин выразил надежду, что Кремль изменит свою позицию по миротворцам в Донбассе под давлением международной общественности.