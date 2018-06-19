МИД о приговоре оккупантов: Будем обращаться в международные суды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля", отметили в МИД

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Министерство иностранных дел осудило так называемые приговоры оккупантов по делу "26 февраля". Об этом у себя в Twitter cообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для обращения в международные суды", - отметила Беца.

19 июня подконтрольный Москве так называемый Центральный райсуд Симферополя во временно оккупированном Крыму вынес приговор незаконно обвиняемым по "делу 26 февраля" крымским татарам, которых назначили ответственными за массовые беспорядки.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников Меджлиса (в поддержку территориальной целостности Украины) и сепаратисты. Погибли два человека. После оккупации СК РФ возбудил дело и начал преследование крымскотатарских активистов. Дело разделили на два: по замглавы Меджлиса Ахтему Чийгозу и по другим фигурантам (Арсену Юнусову, Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Таляту Юнусову и троице Эскендеров - Кантемирову, Эмирвалиеву и Небиеву).

В октябре 2017-го Москва передала Чийгоза и Ильми Умерова Турции, после чего они приехали в Киев. Чийгоз заявил Крым.Реалии, что другим фигурантам не приходится ждать положительного приговора, так как "предсказывать действия марионеток-судей и всех карателей невозможно; эти дела находятся на контроле у первых лиц России".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.