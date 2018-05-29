МИД осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Павел Климкин (фото- Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Украина продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии

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Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением решения Сирии признать независимость оккупированных Россией территорий Грузии - Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии", - написал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна", - отметил глава украинского МИД.

29 мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим Грузия начала процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией.