МИД отреагировал на поездку в Крым лидера российских оккупантов

Владимир Путин (фото - Getty Images)

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Дипломаты напомнили президенту России Владимиру Путину, что Крым и Севастополь, независимо от фактического состояния дел, - неотъемлемая часть Украины

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На второй день после того, как временно оккупированный Крым в очередной раз посетил глава страны-захватчика России Владимир Путин, украинский МИД выразил протест в связи с этим. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Украина считает этот визит и любые поездки российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

МИД назвал поездку Путина "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН и резолюциями Генассамблеи ООН".

4 августа 2018 года Путин побывал в Крыму, где побывал на открытии фестиваля "Опера в Херсонесе".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Оккупацию Крыма войсками армии РФ без опознавательных знаков и проведение фейкового "референдума" о присоединении к РФ хозяин Кремля назвал проявлениями демократии, добавив, что "нет таких условий и быть не может", чтобы полуостров вернули Украине.