МИД ответил на скандальное заявление итальянского министра

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Для выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД пригласили посла Италии в Украине

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Министерство иностранных дел Украины с возмущением восприняло высказывания министра внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью The Washington Post, в которых ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Украины. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Украинское внешнеполитическое ведомство осудило позицию итальянского политика как основанную не на реальных фактах и ​​противоречащую признанным принципам и нормам международного права.

Для выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД пригласили посла Италии в Украине.

В министерстве рассчитывают, что правительство Италии в очередной раз осудит российскую агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса.

МИД высказало уверенность, что безответственные высказывания и заявления отдельных политиков не способны поставить под сомнение твердую позицию международного сообщества по поддержке Украины в восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности.

20 июля сообщалось, что Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной".

16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.

Сальвини - один из лидеров правой партии Лига севера, выступающей за отделение северных провинций Италии и создание отдельного государства со столицей в Милане.