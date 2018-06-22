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22.06.2018, 21:15

МИД просит партнеров повлиять на РФ для освобождения Сенцова

МИД просит партнеров повлиять на РФ для освобождения Сенцова - Фото
iStock-508549288

Марьяна Беца напомнила, что Сенцов голодает уже 40 дней, а Балух - 96 дней

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МИД Украины призвал партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Политзаключенный В.Балух голодает 96 дней!!! О.Сенцов - 40. Ситуация критическая. Призываем партнеров повлиять на Кремль для их освобождения ", - написала Беца.

Вчера адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у его подзащитного, который голодает на протяжении уже 40 дней, возникли проблемы с сердцем и почками, он переведен в медчасть.

Общественный защитник Балуха архиепископ Климент сегодня сообщил, что политзаключенный принял решение перейти на сухую голодовку.

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Теги: Владимир Балух, МИД, голодовка, Олег Сенцов, партнеры
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