МИД РФ: Киев будет развивать историю с покушением на Бабченко

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Кремль прогнозирует последующие обвинения в свой адрес

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Министерство иностранных дел России распространило комментарий в связи со спасением в Украине жизни оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко, на которого готовилось покушение.

В комментарии МИД РФ говорится, что СБУ "будет развивать антироссийскую провокацию с "покушением" на журналиста Бабченко для последующих обвинений в адрес Москвы".

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

Следственный комитет РФ объявил об открытии уголовного дела по факту убийства Бабченко всего через 30 минут после первой информации о том, что в Аркадия стреляли.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.