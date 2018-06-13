МИД: США могут помочь Украине улучшить отношения с Венгрией

Зеркаль Елена Фото: LIGA.net

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Встреча министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии с венгерской общиной состоится 22 июня

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Без посредничества США Украина будет сложно договориться с Венгрией и добиться, чтобы последняя сняла блокировку в НАТО. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"В этой плоскости помощь США существенна, особенно в том, что касается диалога с венграми. Без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - сказала Зеркаль.

Заместитель министра напомнила, что совместная встреча министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии с венгерской общиной состоится 22 июня. На встрече чиновники рассмотрят вопросы отношений двух стран.

Венгрия трижды блокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Будапешт объясняет, что таким образом давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании, которая якобы значительно ограничила права венгерского нацменьшинства в использовании родного языка.

25 мая 2018 года сообщалось, что НАТО не планирует прекращать поддержку Украины, как того требует правительство Венгрии.