МИД требует от РФ освободить Балуха: он в критическом состоянии

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

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Крымский псевдосуд продлил незаконный арест украинского политзаключенного до 14 августа 2018 года

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Подконтрольный российским оккупантам "Раздольненский суд" в Крыму сегодня продлил до 14 августа 2018 года так называемый арест украинского политзаключенного Владимира Балуха, сообщают Крым.Реалии. МИД требует от РФ немедленно освободить украинца ввиду критического состояния его здоровья.

Во время сегодняшнего "судебного заседания" Балуху стало плохо. Прибывшие по вызову врачи сделали ему укол, однако самочувствие мужчины не улучшилось. Медики заявили, что у политзаключенного "ситуационное расстройство", однако не сообщили подробности диагноза.

Судилище над Балухом, который голодает в СИЗО Симферополя уже 89 дней, продолжится 22 июня 2018 года.

Официальный Киев потребовал от Кремля немедленно освободить узника, а также допустить к нему украинских или международных врачей, сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продлевает его арест", - написала она в Twitter.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов.

Оккупанты незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. Также на него завели дело за якобы избиение начальника изолятора временного содержания. Балух факт избиения отрицает, заявляя, что начальник ИВС сам напал на него.