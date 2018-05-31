МИД требует от России допустить украинского консула к Кольченко

В Министерстве иностранных дел требуют от России допустить к политзаключенному Александру Кольченко украинского консула. Об этом написала в Twitter официальный представитель МИД Марьяна Беца.
Она добавила, что консул за четыре года не имел доступа ни к Кольченко, ни к Олегу Сенцову.
"Кольченко объявил голодовку. Требуем от РФ безотлагательно допустить украинского консула. Требуем освобождения Кольченко", - написала Беца.
Представитель МИД также призвала партнеров усилить давление на Кремль.
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Украинский режиссер и политический узник Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочное голодание с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.
31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.