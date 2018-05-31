Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 16:58

МИД требует от России допустить украинского консула к Кольченко

МИД требует от России допустить украинского консула к Кольченко - Фото
Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк/Радио Свобода)

Представитель Министерства иностранных дел Марьяна Беца призвала партнеров усилить давление на Кремль

Реклама
Реклама

В Министерстве иностранных дел требуют от России допустить к политзаключенному Александру Кольченко украинского консула. Об этом написала в Twitter официальный представитель МИД Марьяна Беца.

Она добавила, что консул за четыре года не имел доступа ни к Кольченко, ни к Олегу Сенцову.

"Кольченко объявил голодовку. Требуем от РФ безотлагательно допустить украинского консула. Требуем освобождения Кольченко", - написала Беца.

Представитель МИД также призвала партнеров усилить давление на Кремль.

Читайте также: Кольченко написал письмо Сенцову и обратился к Путину - адвокат

Украинский режиссер и политический узник Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочное голодание с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 31.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сенцов, александр кольченко, украинский консул, политзаключенный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кольченко объявил голодовку: требует освободить Сенцова
Политика Кольченко объявил голодовку: требует освободить Сенцова
Кольченко написал письмо Сенцову и обратился к Путину - адвокат
Политика Кольченко написал письмо Сенцову и обратился к Путину - адвокат
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 