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31.05.2018, 18:14

МИД уволил консула в Гамбурге за антисемитские высказывания

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Действия Марущинца сочли несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы

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Министерство иностранных дел уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца за антисемитские заявления. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел МИД провела служебное расследование, по результатам которого пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, а также как вредящие авторитету государственной службы.

Комиссия считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила уволить его с должности.

Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы издан 30 мая 2018 года.

Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования будет передана для правовой оценки в правоохранительные органы.

14 мая сообщалось, что консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца отстранили от выполнения обязанностей на время дисциплинарного расследования, связанного с его, возможно, антисемитскими постами в Facebook. 

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Теги: МИД, василий марущинец
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