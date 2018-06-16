МИД выразил протест против недопуска Денисовой к Карпюку

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что РФ продолжает свою "игру"

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Министерство иностранных дел выразил протест относительно недопуска омбудсмена Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - отметила она.

16 июня 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека не смогла встретиться с украинским политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.