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16.06.2018, 21:15

МИД выразил протест против недопуска Денисовой к Карпюку

МИД выразил протест против недопуска Денисовой к Карпюку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что РФ продолжает свою "игру"

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Министерство иностранных дел выразил протест относительно недопуска омбудсмена Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - отметила она.

16 июня 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека не смогла встретиться с украинским политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

 

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Теги: МИД, Марьяна Беца, николай карпюк
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