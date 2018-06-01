МИД: Здоровье Балуха значительно ухудшилось

Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк

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Внешнеполитическое ведомство требует освобождения незаконно осужденного украинца

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила об ухудшении здоровья политзаключенного Владимира Балуха. Об этом она написала в Twitter.

"Значительно ухудшилось здоровье Владимира Балуха в оккупированном Крыму, который голодает с 19.03. Требуем освобождения Балуха, незаконно осужденного за флаг Украины", - написала Беца.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух 19 марта объявил голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.

4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

14 марта подконтрольный Кремлю так называемый Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху на три года и пять месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).