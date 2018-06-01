Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 18:47

МИД: Здоровье Балуха значительно ухудшилось

МИД: Здоровье Балуха значительно ухудшилось - Фото
Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк

Внешнеполитическое ведомство требует освобождения незаконно осужденного украинца

Реклама
Реклама

Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила об ухудшении здоровья политзаключенного Владимира Балуха. Об этом она написала в Twitter.

"Значительно ухудшилось здоровье Владимира Балуха в оккупированном Крыму, который голодает с 19.03. Требуем освобождения Балуха, незаконно осужденного за флаг Украины", - написала Беца.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух 19 марта объявил голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.

4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. По мнению правозащитников, оккупанты  преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

14 марта подконтрольный Кремлю так называемый Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху на три года и пять месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 01.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Балух, голодовка, крымские политзаключенные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Балух сообщил об издевательствах в СИЗО
Происшествия Балух сообщил об издевательствах в СИЗО
В оккупированном Крыму охранники СИЗО угрожают Балуху расправой
Политика В оккупированном Крыму охранники СИЗО угрожают Балуху расправой
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 