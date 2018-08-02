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02.08.2018, 14:58

Минобороны: батальон 128-й бригады могут разместить в Берегово

Минобороны: батальон 128-й бригады могут разместить в Берегово - Фото
Степан Полторак (фото - пресс-служба Минобороны)

Министерство обороны Украины рассматривает возможность размещения батальона 128-й горно-штурмовой бригады возле границы с Венгрией

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Министерство обороны Украины рассмотрело возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово Закарпатской области, сообщили в ведомстве.

1 августа в ходе рабочей поездки состоялось совещание главы Минобороны Степана Полторака с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Политики рассмотрели возможность расположения батальона 128-й бригады в Берегово, а также обсудили вопросы развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.

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В ходе совещания обсудили ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений ВС Украины и жилья для военнослужащих.

24 июля на брифинге министр обороны Степан Полторак после проверки центра обеспечения ВСУ в Одессе сообщил, что лишил ряд офицеров воинского звания.

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Теги: Министерство обороны Украины, Берегово, Венгрия, степан полторак, закарпатская область, батальон 128-й бригады
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