МинВОТ: Освобожденные пленные пока не получили денежную помощь

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Средства перечислят органам социальной защиты населения после поступления обобщенных списков госадминистраций

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По состоянию на 4 июня за выплатой одноразовой денежной помощи обратились 65 человек, которых боевики незаконно лишили личной свободы. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в ответ на запрос Радио Свобода.

"После поступления обобщенных списков от областных и Киевской городской госадминистраций МВОТ ... перечислит соответствующие средства органам социальной защиты населения", - говорится в ответе.

Кабинет министров в конце января 2018 года принял решение выплатить по 100 тыс. грн помощи каждому из граждан, которые были освобождены из плена поддерживаемых Россией боевиков в Донбассе.

Согласно решению правительства, помощь будет выплачиваться тем освобожденным из плена гражданам, которых внесет в соответствующий список СБУ. Для получения средств человек или доверенное лицо должен в течение шести месяцев обратиться в органы социальной защиты населения.