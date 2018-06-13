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13.06.2018, 23:18

Минюст не предлагал легализовать партнерство однополых пар

Минюст не предлагал легализовать партнерство однополых пар - Фото
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В министерстве говорят, что вопрос требует дальнейшего изучения и обработки и пока не может быть решен

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Минюст заявляет, что не разрабатывал и не подавал на рассмотрение Кабмина проектов нормативных актов по легализации гражданского партнерства для однополых пар. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство юстиции Украины официально сообщает, что вчера, 12 июня, директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему "Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года" в офисе секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее: "В связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и обработки и пока не может быть решен", - говорится в сообщении.

Информацию, которую распространяют СМИ о представлении Минюстом на рассмотрение правительства законопроекта о легализации гражданского партнерства для однополых пар, в министерстве назвали не соответствующей действительности.

13 июня сообщалось, что Власюк сказал, что Министерство юстиции будет настаивать на том, чтобы Кабинет министров рассмотрел законопроект о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар. По словам Власюка, было очень много обращений с просьбой исключить этот пункт из стратегии в сфере прав человека.

"Мы оставляем это. Кабинет министров должен разработать законопроект и подать на рассмотрение Верховной Рады до четвертого квартала 2019 года", - сказал он. 

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Теги: лгбт, минюст, однополые пары, легализация, гражданское партнерство
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