Минздрав не признал выборы и.о. ректора Одесского медуниверситета

Минздрав

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В МОЗ считают все действия избранного на эту должность Юрия Сухина юридически ничтожными

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Министерство здравоохранения считает незаконными выборы нового исполняющего обязанности ректора Одесского национального медицинского университета. Об этом говорится в заявлении на сайте Минздрава.

"В результате голосования простым поднятием рук, без надлежащей фиксации и мандатов, участники незаконного собрания "выразили недоверие" назначенному МОЗ Украины и.о. ректора Константину Аймедову и проголосовали за назначение на эту должность председателя профкома Юрия Сухина, что также является грубым нарушением Устава и законодательства Украины. В тот же день нарушители созвали собрание Ученого совета ОНМедУ, где под руководством Юрия Сухина Валерий Запорожан был избран главой Ученого совета", - заявили в министерстве, подчеркнув, что считают все действия Сухина на этой должности юридически ничтожными.

Ранее Минздрав сообщил о расторжении с 17 июля контракта с ректором Одесского национального медуниверситета Валерием Запорожаном из-за жалоб от народных депутатов Украины и общественных организаций, а также недопуска ректором комиссии министерства, которая прибыла в вуз с проверкой этих жалоб.

20 июля Валерий Запорожан написал пост о "силовом захвате" университета, а уже 1 сентября поблагодарил коллег, "ставших на защиту университета от безнравственности, глупости и непрофессионализма".