Минздрав требует от РФ пустить к заложникам международных врачей

Ульяна Супрун Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Супрун направила письма российским министрам иностранных дел и здравоохранения

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Министерство здравоохранения обратилось к стране-агрессору России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным. Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.

Она также опубликовала письмо, которое направила главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Вчера, 2 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письма главам МИД стран всего мира с призывом усилить санкционное давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных, в частности Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченка, которые объявили голодовку.

1 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль.