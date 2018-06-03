Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.06.2018, 16:35

Минздрав требует от РФ пустить к заложникам международных врачей

Минздрав требует от РФ пустить к заложникам международных врачей - Фото
Ульяна Супрун Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Супрун направила письма российским министрам иностранных дел и здравоохранения

Реклама
Реклама

Министерство здравоохранения обратилось к стране-агрессору России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным. Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.

Она также опубликовала письмо, которое направила главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Вчера, 2 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письма главам МИД стран всего мира с призывом усилить санкционное давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных, в частности Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченка, которые объявили голодовку.

1 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 03.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: узники Кремля, политзаключенные, минздрав, ульяна супрун, сенцов, глава министерства здравоохранения, кольченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией
Мир Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией
Пропавший после боя морпех вернулся в подразделение - ООС
Происшествия Пропавший после боя морпех вернулся в подразделение - ООС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 