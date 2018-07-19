Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 12:40

Мир в Донбассе: 50% украинцев готовы к компромиссам - опрос

Мир в Донбассе: 50% украинцев готовы к компромиссам - опрос - Фото
Фото: LIGA.net

По данным опроса, на мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных

Реклама
Реклама

Установления мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев, 50% респондентов готовы идти на компромиссы, но не "на все". Таковы результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, больше всего сторонников силового варианта среди жителей запада (24%) и центра (19%) , значительно меньше на юге (8%) и востоке (11%). Одновременно и на мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных.

50% украинцев уверены, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".

Среди решений, которые следует принять для установления мира в Донбассе, опрошенные  считают действительно эффективными только два: международное давление на Россию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт в Донбассе (32%) и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (31 %).

Социологи отметили, что все другие возможные решения не считаются эффективными для установления мира: предоставление террористическим организациям ДНР и ЛНР особого статуса в пределах Украины  путем для установления мира поддерживает лишь 13% украинцев.

Проведение законных выборов на временно оккупированных территориях поддерживают 13%, введение в Украине федеративного устройства - 9%, предоставление русскому языку статуса второго государственного – 6,5%, амнистию всем тем, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе - 7%, прекращение финансирования ОРДЛО - 7%, отказ Украины от перспективы членства в НАТО - 7%.

14% опрошенных уверены, что восстановить контроль Украины над территориями возможно только военной силой. Это предложение поддерживают жители запада (20%) и ецентра (18%).

Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.  Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

23% жителей Донбасса считают, что РФ ведет гибридную войну на востоке страны.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, опрос, мир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Юг Украины за год поменял мнение о миротворцах в Донбассе: опрос
Политика Юг Украины за год поменял мнение о миротворцах в Донбассе: опрос
"Деньги нам не платили": в Донбассе задержали женщину-боевика
Происшествия "Деньги нам не платили": в Донбассе задержали женщину-боевика
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 