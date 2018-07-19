Мир в Донбассе: 50% украинцев готовы к компромиссам - опрос

Фото: LIGA.net

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По данным опроса, на мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных

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Установления мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев, 50% респондентов готовы идти на компромиссы, но не "на все". Таковы результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, больше всего сторонников силового варианта среди жителей запада (24%) и центра (19%) , значительно меньше на юге (8%) и востоке (11%). Одновременно и на мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных.

50% украинцев уверены, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".

Среди решений, которые следует принять для установления мира в Донбассе, опрошенные считают действительно эффективными только два: международное давление на Россию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт в Донбассе (32%) и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (31 %).

Социологи отметили, что все другие возможные решения не считаются эффективными для установления мира: предоставление террористическим организациям ДНР и ЛНР особого статуса в пределах Украины путем для установления мира поддерживает лишь 13% украинцев.

Проведение законных выборов на временно оккупированных территориях поддерживают 13%, введение в Украине федеративного устройства - 9%, предоставление русскому языку статуса второго государственного – 6,5%, амнистию всем тем, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе - 7%, прекращение финансирования ОРДЛО - 7%, отказ Украины от перспективы членства в НАТО - 7%.

14% опрошенных уверены, что восстановить контроль Украины над территориями возможно только военной силой. Это предложение поддерживают жители запада (20%) и ецентра (18%).

Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

23% жителей Донбасса считают, что РФ ведет гибридную войну на востоке страны.

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