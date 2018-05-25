Миссури стал 11-м штатом США, признавшим Голодомор геноцидом

Мемориал Голодомора

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Губернатор штата издал соответствующую декларацию

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Штат Миссури официально признал Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом украинского народа, и стал 11-м штатом США, который принял такое решение. Об этом сообщает в Facebook Посольство Украины в США.

Губернатор штата Эрик Гретенс издал соответствующую декларацию.

На сегодня Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Канзасе, Массачусетсе, Миссури, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным режимом СССР. Голодомору предшествовала насильственная коллективизация, раскулачивание крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила 4,5 миллиона украинцев.

В течении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования трагедии начались лишь в конце 80-х годов прошлого века.