Могерини назвала главное требование ЕС к Антикоррупционному суду

Федерика Могерини (фото - Getty Images)

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Такой суд должен полностью соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии, заявила представитель Брюсселя

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Существенным шагом вперед в реформах в Украине станет создание Антикоррупционного суда, который будет полностью отвечать рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявила представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает посольство ЕС в Украине.

Она подчеркнула важность дальнейших реформ, направленные на борьбу с коррупцией.

Могерини также "положительно оценила работу правительства по проведению реформ и имплементации соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".

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24 мая депутаты в Раде прошли 1273 из 1927 поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде. Голосовать за закон планируют в четверг - 7 июня.