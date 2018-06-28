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28.06.2018, 23:26

Моряков Ямк-0041 в Крыму запугивали и унижали - адвокат

Моряков Ямк-0041 в Крыму запугивали и унижали - адвокат - Фото
Судно Ямк-0041

Моряки, которых задержали у берегов Крыма, содержали "как рабов на острове" в ужасных условиях, утверждает адвокат

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Моряки задержанного оккупантами у берегов аннексированного Крыма украинского судна Ямк-0041 более полутора месяца удерживаются "в нечеловеческих условиях". Об этом сообщил адвокат одного из моряков Сергей Легостов, передает Радио Свобода

Поздащитный моряк Роман Скрипник рассказал, что на них психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

Адвокат отметил, что незаконно задержанных "содержали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению".

"На трое суток – с 28 по 30 мая – вообще заперли в столярном цеху, включив фильм на флешке. Водили-выводили, то с автоматами, то без. За это время мой подзащитный похудел на 40 килограммов", – утверждает Легостов.

Некоторых моряков заставили написать заявление, что они добровольно находятся в режимной пограничной зоне ФСБ. Один из рыбаков в состоянии психического и физического истощения пытался повеситься. 

25 июня стало известно, что моряки отказывают от еды - они в отчаянии от неизвестности. 

4 мая 2018 года во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.

17 мая сообщалось, что суд оккупированного Россией Крыма арестовал капитана задержанного у берегов полуострова украинского судна Ямк-0041 Виктора Новицкого, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

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Теги: условия содержания, Крым, ЯМК-0041, моряки
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