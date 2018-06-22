Москалькова предложила Денисовой совместные посещения

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Сегодня состоялась очередная встреча украинского и российского омбудсменов

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила украинской коллеге Людмиле Денисовой вместе посетить арестованного в Херсоне руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского и незаконно удерживаемого в РФ Олега Сенцова. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Сегодня, по ее словам, состоялась очередная встреча с Москальковой.

На предложение Москальковой Денисова предложила сначала посетить Сенцова, поскольку он голодает уже 40-й день.

«Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху... ко всем нашим ребятам», - написала Денисова.

Ранее Денисова сообщала, что Москалькова не дает согласия ни на один ее визит к украинским политзаключенным, требуя организовать сначала ее визит к заключенным в Украине россиянам.