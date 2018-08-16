Муженко: Мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии России

Виктор Муженко (фото - пресс-служба Минобороны)

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Исходя из анализа ситуации в Донбассе, отметил начальник Генштаба ВСУ, там "никакой не замороженный, а горячий конфликт"

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Начальник Генштаба Виктор Муженко объяснил, для чего проходит доукомплектование подразделений ВСУ на востоке страны минометами калибра 120 мм "Молот", которые запрещены на линии разграничения минскими соглашениями. Это на случай активизации конфликта из-за ввода регулярных войск РФ, передает его соображения Би-би-си Украина.

По словам генерала армии, "достаточно большое" количество этих минометов уже поступило в армию.

"Мы готовимся не только реагировать в формате минских договоренностей, мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии и поэтому предусматриваем доукомплектование воинских частей до этих потребностей", - пояснил он.

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По мнению НГШ, решение конфликта в Донбассе лежит не в военной, а в политической плоскости, однако Кремль не поддерживает соответствующие инициативы украинской стороны.