Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.08.2018, 13:24

Муженко: Мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии России

Муженко: Мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии России - Фото
Виктор Муженко (фото - пресс-служба Минобороны)

Исходя из анализа ситуации в Донбассе, отметил начальник Генштаба ВСУ, там "никакой не замороженный, а горячий конфликт"

Реклама
Реклама

Начальник Генштаба Виктор Муженко объяснил, для чего проходит доукомплектование подразделений ВСУ на востоке страны минометами калибра 120 мм "Молот", которые запрещены на линии разграничения минскими соглашениями. Это на случай активизации конфликта из-за ввода регулярных войск РФ, передает его соображения Би-би-си Украина.

По словам генерала армии, "достаточно большое" количество этих минометов уже поступило в армию.

"Мы готовимся не только реагировать в формате минских договоренностей, мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии и поэтому предусматриваем доукомплектование воинских частей до этих потребностей", - пояснил он.

Читайте также: Муженко назвал сферы ВСУ, куда пойдут $250 млн помощи США

По мнению НГШ, решение конфликта в Донбассе лежит не в военной, а в политической плоскости, однако Кремль не поддерживает соответствующие инициативы украинской стороны.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, война в донбассе, виктор муженко, генштаб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Захлебнутся своей кровью": Гримчак о вероятном наступлении РФ
Политика "Захлебнутся своей кровью": Гримчак о вероятном наступлении РФ
Муженко назвал сферы ВСУ, куда пойдут $250 млн помощи США
Политика Муженко назвал сферы ВСУ, куда пойдут $250 млн помощи США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 