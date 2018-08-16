Муженко сказал, сколько нужно в 2019 году на содержание армии

Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Базовое денежное обеспечение военнослужащего должно быть на уровне 15 тыс грн, отметил начальник Генштаба

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В 2019 году финансирование украинской армии необходимо обеспечить на уровне не менее 112 млрд грн. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает Би-би-си Украина.

"Мы подсчитали, для обеспечения минимальных потребностей армии это должна быть сумма примерно 112 млрд грн. А пока нам предоставляют показатели в 82 млрд грн. И этого явно недостаточно для того, чтобы поддерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании способности", - сказал Муженко.

По его словам, сейчас наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, а это может иметь серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

Муженко пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых необходимо обучать.

"А через некоторое время они снова увольняются. Мы должны держать мощное ядро ​​ВС, тогда это будет способствовать усилению боеспособности армии. Наши исследования показывают, что базовое денежное обеспечение военнослужащего должно быть на уровне 15 тысяч. У нас сейчас 7 тысяч, эта цифра должна вырасти минимум вдвое", - сказал Муженко.

Он считает, что тогда это будет "достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают".

Муженко заверил, что на передовую эта ситуация не влияет, поскольку там денежные выплаты значительно выше.

24 апреля 2018 года министр обороны Степан Полторак подписал приказ об установлении 100%-й надбавки к зарплате летчиков ВСУ за выполнение особо важных заданий.