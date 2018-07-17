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17.07.2018, 11:50

Музей Майдана сейчас строить нельзя: Горбатюк назвал причину

Музей Майдана сейчас строить нельзя: Горбатюк назвал причину - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам начальника департамента спецрасследований ГПУ, нужно провести следственные эксперименты - на это уйдет максимум три месяца

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Строительство Мемориала Героев Небесной сотни остановили, потому что прокуратуре нужно повторно провести ряд следственных экспериментов. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Горбатюка, уже провели почти все следственные эксперименты, но когда появляются новые свидетели или информация, то следствие обязано повторить эксперимент.

Именно для проведения следственных экспериментов департамент спецрасследований запретил вести строительные работы на Институтской. Предварительно, завершить эксперименты планируется не позднее, чем через три месяца.

Останавливать строительство не было бы необходимости, если бы была 3Д модель улицы. Горбатюк сказал, что работа по ее созданию ведется больше двух лет, но "из-за нехватки мощной компьютерной техники никак не может завершиться". 

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4 июля Музей Революции достоинства получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал действия департамента ГПУ "ненаказанным злом".

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Теги: следственный эксперимент, музей майдана, сергей горбатюк, институтская
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