МВД и ГСЧС обжаловали восстановление Бочковского

Сергей Бочковский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Адвокаты восстановленного в должности главы ГСЧС Сергея Бочковского заявили, что их подзащитный уже сегодня собирается на работу

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел подали кассационную жалобу на решение о возобновлении Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС. Об этом сообщает Радио Свобода.

Жалобы зарегистрировали в Кассационном административном суде 13 и 14 августа. Дата заседания пока не назначена.

Адвокаты Бочковского заявили, что уже сегодня, 16 августа, в 09:00 "с постановлением Киевского апелляционного административного суда" их подзащитный выходит на работу.

8 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС. За время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года Бочковский по решению суда должен получить более 500 тысяч гривень.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.