На эксперта в "деле рюкзаков Авакова" оказывали давление - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что "правоохранительные органы" осуществляли давление на одного из экспертов МВД, который проводил экспертизу в "деле рюкзаков Авакова". Об этом Сытник сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.
"На одного из экспертов, который проводил экспертизу по делу рюкзаков Авакова, осуществлялось давление со стороны правоохранительных органов", - сказал Сытник.
Он добавил, что против этого эксперта открыто уголовное производство.
По словам директора НАБУ, эксперт занимался оценкой рюкзаков. «Видимо, сторона защиты считает эту экспертизу важной, потому и осуществлялось давление на эксперта», - считает Сытник.
5 апреля в НАБУ сообщили фигурантам дела о растрате средств при закупке рюкзаков для нужд МВД о завершении досудебного расследования. После ознакомления с материалами в отношении подозреваемых будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд, сообщили в бюро.