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05.09.2018, 12:07

На границе с Польшей авто пыталось прорваться в Украину: фото

На границе с Польшей авто пыталось прорваться в Украину: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали водителя, инцидент произошел в 09:00

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На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы помешали прорыву в Украину автомобиль, который  влетел в пункт пропуска на большой скорости и сбил шлагбаум. Об этом сообщает пресс-служба Госпограслужбы.

Попытка прорыва произошла пункте пропуска Краковец около 09:00.

"Автомобиль Рено иностранной регистрации влетел в пункт пропуска со стороны Польши. Сбив шлагбаум - автомобиль продолжал быстро двигаться. Пограничники немедленно провели мероприятия для остановки нарушителя и применили средства принудительной остановки", - отметили в пресс-службе.

В результате, пробив колеса и снеся еще один шлагбаум, машина остановилась на выезде из пункта пропуска. Пограничники задержали водителя.

Предварительно установлено, что мужчина является иностранцем, а его автомобиль имел швейцарскую регистрацию. Учитывая состояние задержанного, он может быть под влиянием наркотических средств или алкоголя.

На место вызвали сотрудников полиции. Организовано взаимодействие с пограничниками Польши.

 6 августа 2018 года пункт пропуска на украинско-польской границе Шегини был частично обесточен.

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Теги: шлагбаум, граница с Польшей, польша, краковец
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