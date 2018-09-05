На границе с Польшей авто пыталось прорваться в Украину: фото

Фото: dpsu.gov.ua

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Пограничники задержали водителя, инцидент произошел в 09:00

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На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы помешали прорыву в Украину автомобиль, который влетел в пункт пропуска на большой скорости и сбил шлагбаум. Об этом сообщает пресс-служба Госпограслужбы.

Попытка прорыва произошла пункте пропуска Краковец около 09:00.

"Автомобиль Рено иностранной регистрации влетел в пункт пропуска со стороны Польши. Сбив шлагбаум - автомобиль продолжал быстро двигаться. Пограничники немедленно провели мероприятия для остановки нарушителя и применили средства принудительной остановки", - отметили в пресс-службе.

В результате, пробив колеса и снеся еще один шлагбаум, машина остановилась на выезде из пункта пропуска. Пограничники задержали водителя.

Предварительно установлено, что мужчина является иностранцем, а его автомобиль имел швейцарскую регистрацию. Учитывая состояние задержанного, он может быть под влиянием наркотических средств или алкоголя.

На место вызвали сотрудников полиции. Организовано взаимодействие с пограничниками Польши.

6 августа 2018 года пункт пропуска на украинско-польской границе Шегини был частично обесточен.